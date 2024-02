Esposa de Bruce Willis celebra ‘valentine’s Day’ com postagem romântica com o ator

A esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, de 45 anos, compartilhou uma foto ao lado do ator, de 68, celebrando o valentine’s Day, nesta quarta-feira (14). A data é comemorada em boa parte do mundo, diferente do Brasil onde a celebração é em 12 de junho.

O ator foi diagnosticado com demência frontotemporal no início ano passado e, no fim de 2022, teve sua aposentadoria como ator anunciada.

“O amor é uma coisa linda ❤️ Desejo a todos um Feliz Dia dos Namorados 🫶🏽", legendou a modelo. Na foto, o casal aparece nas Cataratas do Niágara, em Ontário, no Canadá.

Em resposta à um seguidor, ela contou que a foto foi tirada em março de 2010, um ano depois de eles se casarem em Turks, em Caicos, em 21 de março de 2009.

Sobre o casal

Emma e Bruce cruzaram seus caminhos em 2007, depois de experiências anteriores significativas do ator com Brooke Burns e Demi Moore, incluindo um noivado e um casamento, respectivamente.

Dessa união, nasceram Evelyn, com 9 anos, e Mabel, com 11. Além das duas, Willis é pai de Rumer Glenn Willis, de 35 anos, Scout LaRue Willis, de 32 anos, e Tallulah Belle Willis, de 30 anos, frutos de seu relacionamento com Demi Moore.

Recentemente, o ator celebrou a chegada de uma nova geração à família ao se tornar avô, com o nascimento de Louetta, filha de Rumer, em abril de 2023.