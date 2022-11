Erasmo Carlos morreu: Roberto Carlos se pronuncia após a perda do amigo

O cantor Roberto Carlos, de 81 anos, se pronunciou, nesta terça-feira (22), sobre a morte amigo Erasmo Carlos, no Rio de Janeiro. Foram mais de 50 anos de parceria entre os dois, que começou na música e tornou-se irmandade. O rei se despediu por meio das redes sociais.

"Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos. Difícil encontrar palavras para falar desse cara: o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração", disse o artista.

Como era a relação entre Roberto e Erasmo?

Os amigos Roberto e Erasmo participaram do movimento da Jovem Guarda, entre as décadas de 60 e 70. Escreveram juntos vários hits de sucesso que embalaram gerações, como “Além do Horizonte”; "Sentado à beira do Caminho" e "Cavalgada". O amor entre os artistas era mútuo e Roberto sempre dedicava a Erasmo a música “Amigo”.

A aproximação de ambos aumentou com a criação da banda “The Sputnik”, que fez sucesso ao lado de Tim Maia. Os dois seguiram juntos até 68. Ao longo dos anos ambos se afastaram, mas mantinham contato perto de aniversário ou em homenagens.