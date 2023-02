Enteada de Pelé tenta comprovar parentesco por herança do Rei

Edson Arantes do Nascimento, o famoso jogador de futebol Pelé, morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, devido à uma falência múltipla de órgãos e deixou uma herança milionária aproximada de 100 milhões de dólares (R$ 520 milhões na cotação atual) conquistados durante sua vida. Recentemente, uma enteada do ex-atleta está lutando na justiça querendo sua “fatia do bolo".

Os milhões serão repartidos entre Márcia Aoki, esposa do “Camisa 10” da seleção brasileira, os seus setes filhos e dois netos que deixou. Porém, Gemina Mcmahon, enteada do jogador, tenta na justiça comprovar parentesco pela sua parte da herança.

Geminia, de 31 anos, é a filha mais velha de Assíria Nascimento, com quem Pelé foi casado entre os anos de 1994 e 2008 e tiveram dois filhos, os gêmeos Joshua e Celeste. A juíza da 2ª Vara da Família e Sucessões de Santos, Suzana Pereira da Silva, exige comprovação do parentesco da moça com o ex-jogador do Santos.

Pelé e Geminia Reproduçãp/Instagram: @gemcmahon Reproduçãp/Instagram: @gemcmahon

Pelo seu perfil do Instagram, Geminia postou no dia 29 de janeiro um compilado de fotos com Pelé após 1 mês de falecimento do ex-jogador.

Segundo o Extra, Pelé e sua enteada mantinham uma grande relação de afeto, como pai e filha. Ele a apresentava para os outros como “Gegê, a minha filha”.

Para a revista Caras, revista que cobriu a festa de 15 anos de Geminia, organizada por Pelé, ele conta o dia em que se conheceram e a chama de filha. “Conheci a Gegê com 8 meses na casa da Assiria em Nova York, e houve uma empatia tão forte entre nós que ela não me largava. Mas, depois de algum tempo, ela fugia de mim e nem queria papo. Hoje, somos muito amigos. E só posso dizer que ela cresceu rápido demais! Parece que foi ontem que conheci a minha filha”, contou.

Blusa autografada por Pelé para sua "filha Gegê" (Reprodução/Instagram: @gemcmahon)

Justiça nega pedidos de filho de Pelé sobre e herança

Edson Cholbi Nascimento, mais conhecido como Edinho, de 52 anos, que hoje é técnico e ex-goleiro, é um dos setes filhos de Pelé e recorreu à justiça para ser o inventariante da herança milionária que seu pai deixou. Com dois pedidos negados, a juíza Suzana Pereira da Silva entendeu que Márcia Aoki, viúva de Pelé, fica responsável por administrar a herança enquanto não partilhada.

Edinho também solicitou que a divisão da herança do pai acontecesse em sigilo, o que também foi negado pela juíza.

“O inventário é de interesse não somente da parte peticionária, mas, também, de eventuais credores e herdeiros do de cujus. Com efeito, não se vislumbram nas alegações deduzidas pelo peticionário e pelos documentos juntados aos autos, ao menos por agora”, ressaltou a magistrada. As informações são do jornal Lance.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)