Empresário, pai de Luciana Gimenez deixa herança milionária para desconhecida

O empresário João Alberto Morad, pai de Luciana Gimenez, deixou uma herança recheadas para uma comerciante, de São Paulo (SP). A quantia ficou R$ 2.051.149,27. Segundo o colunista Leó Dias, a mulher foi identificada como Carla Leoniuk.

Ainda segundo o colunista, os familiares desconhecem se a milionária tinha algum tipo de relacionamento com empresário, que faleceu em 2020, aos 85 anos.

Luciana Gimenez ficará com uma quantia de R$ 399 mil, uma Pajero de 2009 no valor de R$ 35 mil, 50% de uma empresa agropecuária e título social no Esporte Clube Pinheiros, um dos clubes mais elitizados da capital paulista.