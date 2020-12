Luciana Gimenez lamenta morte do pai: 'o que realmente importa é paz interior'

A apresentadora Luciana Gimenez fez uma homenagem para o pai em sua conta no Instagram na terça-feira, 29, mostrando uma carta antiga que ele enviou a filha. João Alberto Morad morreu no mesmo dia e Luciana falou sobre a morte do pai na publicação.

"Hoje, no dia que meu pai se foi, encontrei essa carta de 12 anos atrás. Obrigada, Seu João!", contou Luciana na publicação. O post mostra uma foto da apresentadora com o pai, publicada originalmente em 2018, e a carta enviada por ele, digitalizada.

O texto começa com o título "aprendi que se aprende errando", e inclui uma série de reflexões que João Morad compartilha com a filha sobre a vida. "Aprendi Que o que realmente importa é a paz interior. E finalmente aprendi que não se pode morrer para se aprender a viver", conclui a carta.

Segundo a assessoria da apresentadora, João Alberto Morad morreu "devido a causas naturais". Luciana, que é filha do empresário com a atriz Vera Gimenez, soube da morte quando estava em sua casa em Trancoso, na Bahia, e retornou para São Paulo para o velório, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 30.