STF aceita reabertura de ação de Luciana Gimenez contra Jorge Kajuru

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber desarquivou o processo por difamação movido pela apresentadora Luciana Gimenez contra o senador Jorge Kajuru. A ação havia sido arquivada devido ao foro privilegiado do político. A apresentadora comentou sobre a decisão no Stories do Instagram ao ser questionada por seguidores: "Eu tenho uma pessoa que já vem me stalkeando há muitos anos, há mais 20 anos".

Luciana Gimenez, que tem um filho com o astro Mick Jagger (The Roling Stones) decidiu processar Kajuru após ele chamá-la de "garota de programa" durante entrevista ao canal de Antonia Fontenelle, que também foi processada.

Rosa Weber acatou o entendimento de que a acusação não tem relação com o trabalho de Kajuru como parlamentar e, por isso, ele não pode gozar do foro privilegiado ou da imunidade parlamentar.

No relato postado em vídeo nas redes sociais, a apresentadora continua: "É uma pessoa que eu não conheço, eu não tenho desafeto. E eu já tentei tudo para fazer com que ele parasse porque me ofende, ofende a minha família, ofende meu filho. Isso já vem acontecendo e mexe com o psicológico da gente, mexe com o dia a dia, não adianta dizer que não".

Na sequência, Gimenez fala sobre violência psicológica contra a mulher, afirma que levou muitos anos para tomar atitude porque se "sentia culpada, como muitas vítimas se sentem" nesses casos. "Agora, esse stalker vai ter que, mais uma vez, enfrentar a justiça. Eu espero e eu confio que a justiça vai ser feita. Eu já ganhei um processo contra ele, mas não consegui executar ainda".

Gimenez finaliza dizendo que o processo pode servir de exemplo para que "as mulheres todas se sintam protegidas". "O fato é que nós, mulheres, temos várias leis agora que nos protegem. Eu realmente estou me sentindo forte e corajosa para vir aqui e contar sobre esse mais um pequeno passo para parar um stalker, que é um transtorno pra gente, uma coisa indizível". E finaliza conclamando as mulheres a se unir para combater a violência.