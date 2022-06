Empresária fala de namoro com Claudia Rodrigues e pedido oficial

Essa semana, Claudia Rodrigues surpreendeu os internautas com algumas revelações. Porém, despois de revelar sua paixão pela ex-empresária Adriane Bonato e pedi-la em namoro, o que todos esperavam era a resposta da amada.

Em entrevista à revista 'Quem', Adriane confirmou o namoro com a atriz: "Vamos começar um relacionamento, vamos namorar, vamos ver se temos química, vamos ver se a gente se gosta sexualmente falando e, aí, aceito casar com ela".

VEJA MAIS

O reencontro das duas ocorreu na quarta-feira, 8, quando Claudia Rodrigues pediu publicamente Bonato em casamento. Isso foi um dia depois dela postar o vídeo nas redes sociais.

"Nós nos encontramos e conversamos muito. Disse a Claudia que poderíamos enfrentar uma barra, expliquei que poderia existir preconceito", afirmou a empresária, que disse ser 'gay assumida desde os 17 anos' e que já enfrentou muitas 'demonstrações de preconceito'.

"Gosto de mulher e sou feliz com o meu corpo. A Claudinha não é gay nem é bi. Ela se apaixonou pela Adriane", completou Bonato, que revelou ter percebido estar apaixonada pela atriz há cinco anos. "Tem gente falando por aí que já éramos um casal faz tempo e que agora assumimos. Não tem nada disso. Nosso relacionamento sempre foi profissional", disse.

VEJA MAIS

Adriane disse que manteve um amor secreto por muito tempo por medo de misturar as coisas e até atrapalhar o tratamento da atriz contra a esclerose múltipla. Além disso, ela acrescentou que Claudia Rodrigues só passou a demonstrar interesse amoroso por ela em 2020. "Desde o traumatismo craniano, a Claudia começou com isso. Tentei de tudo para que ela tirasse isso da cabeça. Em março, decidi que seria melhor deixar de empresariá-la. Meu pai sempre dizia aquele velho ditado: 'onde se ganha o pão, não se come a carne'. Isso foi um dos motivos para que eu não fosse mais a empresária dela", disse.