Claudia Rodrigues toma terceira dose da vacina contra a covid-19, em São Paulo

A atriz Claudia Rodrigues, de 51 anos, tomou a terceira dose da vacina contra a covid-19 na quarta-feira (29), em São Paulo. Em aparição rara, ela estava acompanhada de sua empresária, Adriane Bonato, que também recebeu o reforço do imunizante da Pfizer, na UBS Vila Madalena.

Claudia teve uma série de papéis marcantes na TV, mas ficou mais conhecida por estrelar a série "A Diarista". A atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000, e no ano de 2013 se afastou das telinhas para tratar a doença. Desde lá, Claudia teve 30% de redução da massa encefálica por conta da progressão do problema, e tem experimentado tratamentos alternativos.