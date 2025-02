Em Belém, Marcelo Adnet se rende à unha de caranguejo e elogia sabor paraense: 'É de qualidade'

O comediante Marcelo Adnet provou a tradicional ‘unha de caranguejo' durante sua passagem por Belém e aprovou o salgado típico da região. Ele está na capital paraense para prestigiar a final da Supercopa Rei, entre Flamengo e Botafogo, realizada no domingo (02/01) no Estádio Mangueirão. Botafoguense, Adnet costuma acompanhar o time e aproveitou a estadia na cidade para conhecer pontos turísticos e experimentar a gastronomia local.

Em publicações feitas no Instagram, o humorista compartilhou momentos de seu passeio pela Casa das Onze Janelas e pela Estação das Docas. Foi neste último local que ele foi apresentado ao salgado, feito com massa de farinha de trigo e recheio de caranguejo, bastante consumido no Pará.

Um quiosque na Estação das Docas ofereceu a iguaria a Adnet, que recebeu a explicação da atendente sobre o petisco. "Morde! Se você gostar, [isso] é pimenta de cheiro", disse ela ao entregar o salgado ao comediante.

Após provar, Adnet reagiu positivamente. "Talvez eu não volte para o Rio de Janeiro", brincou. Em seguida, elogiou novamente: "Nossa!", e continuou degustando.

O humorista ainda comentou com os amigos que estavam com ele sobre o sabor do salgado. "Eu botei um pouquinho de pimenta. É bom, cara", afirmou. Ele também incentivou os amigos a provarem e reforçou: "É qualidade".