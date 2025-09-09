Eliezer rebate internauta que falou das celulites de Viih Tube: 'tá muito gostosa'

O influenciador e ex-BBB Eliezer não poupou críticas ao responder uma seguidora que fez comentário depreciativo sobre o corpo de sua esposa, a influenciadora Viih Tube, em uma publicação nas redes sociais.

Ao compartilhar o comentário nos stories do Instagram, onde a internauta afirmava que Viih “tinha muita celulite”, Eliezer rebateu com ironia sobre o perfil da usuária: “Coloca na bio que é ‘Filha do Rei’, fala de plantio e colheita, cita versículo bíblico e está aqui comentando a bunda da minha mulher. É muito versículo, pouco Deus”.

Além de responder à internauta, Eliezer também se defendeu das críticas por chamar Viih de “gostosa” em uma viagem, explicando que o elogio foi direcionado à esposa, e não a outras mulheres:

“É a minha mulher... temos dois filhos, estamos juntos há quase três anos... Quando o marido elogia a mulher dele, parece mal”— disse, ponderando que o desconforto dos internautas pode refletir a falta desse tipo de afeto em suas vidas pessoais.