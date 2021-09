'Ela está com outros', revela pessoas próximas a Luíza Souza descartando volta com Whindersson

A vida amorosa de Luíza Sonza e Whindersson Nunes tem despertado a curiosidade dos internautas nos últimos dias, principalmente agora, que ambos estão solteiros. Há quem torça para que o ex-casal reate o relacionamento. Mas, amigos próximos aos artistas já descartaram a possibilidade. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com o colunista, uma amiga próxima de Sonza garantiu que a cantora já fez a fila andar após terminar o relacionamento com Vitão. “Ela está com outros”, assegura a fonte.

Nos últimos dias, Whindersson desmentiu os boatos de que teria reencontrado a ex-mulher, em um hotel carioca. Na ocasião, ele estaria na cidade para resolver assuntos profissionais.