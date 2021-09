Whindersson Nunes é chamado de 'corno' por jornalista e Felipe Neto reforça a briga

Whindersson Nunes deu uma resposta para um internauta que sugeriu ao humorista financiar o time Vasco da Gama para realizar a contratação do jogador Philippe Coutinho. “Tá na hora do Whindersson Nunes gastar seus milhões com o Vasco, juntar com outro vascaíno famoso e trazer o Coutinho de volta”, disse o perfil.

No tuíte, o perfil @bacalhaudazoeir ainda comparou a atitude de Felipe Neto e Marcelo Adnet, que fizeram isso pelo Botafogo, time do coração dos dois.

Whindersson não curtiu e rebateu: “Tô financiando uma pesquisa para um motor adaptado para motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buracos das estradas pra ninguém se acidentar à noite, já que não tapam os buracos. Não vou gastar nada com time, só torcer”.

O jornalista José Passini se meteu na história e disse que Whindersson teria sido traído por Luísa Sonza por conta da recusa em ajudar o Vasco. “Por isso que tu é corno”, diz o tweet que foi apagado em seguida.

Felipe Neto se dispôs a cobrir os custos do jornalista com advogados. “Quem quiser fazer mal a @ZePassini terá que me derrubar primeiro”. E completou: “Irmão, tu vai ter mais advogado que o Eike Batista”.

Whindersson já iniciou o dia com uma sequência de tuítes sobre o assunto e mostrou não se intimidar com o apoio de Felipe Neto: “Pode botar o advogado do Lula, vai limpar banheiro”, provocou.

Felipe ainda aproveitou a ocasião para esclarecer que assim como o humorista, ele também faz doações e apoia causas positivas para a sociedade. “Faço doações a todo tipo de instituto, ONG e movimento. Investi quase 1 milhão de reais na criação do Instituto VERO de educação digital. Criei o movimento Cala Boca Já Morreu de apoio para pessoas perseguidas por opinião e vou gastar em time sim”, listou.

Whindersson não perdeu a oportunidade para alfinetar: “Parabéns, é o próprio Jesus”.