Na tarde desta segunda-feira (13), Whindersson Nunes desmentiu que tivesse se reencontrado com a ex-mulher, Luísa Sonza, em um hotel carioca, no último final de semana. As informações são do portal Cenapop.

VEJA MAIS

Em um comentário na notícia do suposto encontro, nas redes sociais, o humorista afirmou que estava na cidade apenas a trabalho. Ele negou qualquer possibilidade de ter visto a cantora para fins amorosos. “Eu fui gravar com o Porta dos Fundos, eu fiquei no Novotel, reservado em meu nome mesmo bem bonitinho. Vocês dão tanta moral para o que essa mulher fala que daqui a pouco ela vira presidente", afirmou.

Whindersson Nunes crítica colunista e nega encontro amoroso com Sonza: 'Vocês dão moral' Whindersson Nunes negou encontro amoroso com ex-mulher Luíza Sonza. (Reprodução\ Instagram)

Whindersson e Sonza estão separados desde abril do ano passado. Ambos terminaram o relacionamento recentemente.