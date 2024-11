Edson, dupla de Hudson, realiza procedimento estético para aumentar o bumbum e dá detalhes

Edson, da dupla com Hudson, realizou um procedimento estético no bumbum. Ele disse que a mudança ocorreu no volume dos glúteos, mas negou ter colocado silicone nos glúteos, adimitindo o uso de injeções no local.

"Não pus silicone na bunda. Na época, era uma coisa que muita gente teve rejeição, mas comigo deu certo, porque não tinha bumbum. Era desprovido de bumbum e queria ter. Mas para quê? Porque a mulherada gosta", confessou ao Gshow, sem especificar qual produto usou na região.

Hudson, dupla do artista, disse ser favorável aos procedimentos estéticos. "A idade é uma bênção, mas um problema ao mesmo tempo: traz a experiência, mas vem ruga, vai caindo um monte de coisa. Ainda bem que as principais coisas ainda não começaram a cair", brincou.