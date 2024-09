A influenciadora e rainha da bateria da Barroca Zona Sul, Juju Salimeni, de 37 anos, encantou seus seguidores ao postar fotos que destacam seu abdômen definido e seu bumbum empinado. Nas imagens, ela aparece em uma sacada, usando uma viseira e um biquíni fio-dental, admirando a vista da praia. Nos comentários da publicação, Juju recebeu muitos elogios dos fãs, que exaltaram seu corpo esculpido e suas curvas.

"Um corpo é um corpo, né?", comentou uma pessoa. "Parece uma tela de tão perfeita... diva!", declarou outra. "Que bumbum é esse?!", acrescentou mais uma seguidora.

Juju Salimeni encanta seguidores com abdômen definido e bumbum empinado; veja Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A musa leva a sério sua rotina de treinos na academia e já está se preparando para o Carnaval 2025. Com o objetivo de deixar o bumbum "ainda mais empinado", ela revelou que buscou um tratamento para melhorar a aparência de "buraquinhos" na pele.

A primeira etapa do tratamento focou em melhorar a textura da pele. "Comecei o tratamento porque aqueles buraquinhos me incomodavam muito. Tinha dificuldade de usar shorts; era muito feio", explicou a influenciadora. Agora, na segunda fase do protocolo, ela se submeteu a uma bioestimulação que visa melhorar a qualidade da pele e aumentar a firmeza da região. "Sinto que ficou muito mais bonito; a pele está mais lisinha, eu amei", afirmou.

Juju ainda falou que não precisou interromper sua rotina de treinos na academia por conta do tratamento: "Logo depois eu volto com a minha vida normal; vou pra academia", completou.