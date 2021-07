Douglas Souza, do vôlei, é convidado por Boninho para participar do ‘BBB 22’

O atleta de vôlei da seleção brasileira Douglas Souza virou um fenômeno na web após o início das Olimpíadas. Agora, para completar a ascensão do jogador, ele foi convidado, na última segunda-feira (26), para participar do ‘BBB 22’ pelo diretor do programa, Boninho. As informações são do portal Metrópoles.

Antes da cerimônia de abertura dos jogos, Galvão Bueno comparou o sucesso de Douglas nas redes sociais com os seguidores conquistados pela ex-BBB Juliette Freire durante a edição do programa deste ano. “Chegou com 200 mil seguidores e está com quase dois milhões? Você é o Big Brother da Olimpíada?”, brincou o locutor. “Logo, logo, o Tiago Leifert e o Boninho te convidam para o BBB22, pode esperar”, disse.

Durante a transmissão do jogo Brasil versus Argentina na manhã da última segunda-feira (26), Boninho, em entrevista a Carol Barcellos, entrou na brincadeira e afirmou que o atleta tem humor, é um ótimo jogador de vôlei e o convite estava feito.

“Fui observar aquela provocação que o Galvão Bueno fez na abertura das Olimpíadas e fui ver o Instagram do Douglas. Ele é ótimo. Tem humor, joga muito vôlei e é muito legal. Douglas, se você quiser entrar no Big Brother, o convite está feito”, afirmou o diretor do reality show.

Em resposta, quando Douglas soube da repercussão do comentário do locutor afirmou que “já está pronto” para entrar no programa.