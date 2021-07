Conheça o atleta Douglas Souza, do vôlei, que viralizou na web ao compartilhar rotina em Tóquio

O atleta da seleção brasileira Douglas Souza, de 25 anos, começou a fazer sucesso entre o público além das quadras de vôlei. Com vídeos divertidos, ele tornou-se famoso na web e chamou atenção de internautas ao compartilhar, de forma bastante carismática, a sua rotina em Tóquio, durante a preparação para as Olimpíadas deste ano.

Nascido em São Paulo, Douglas é LGBTQIA+ e tem exercido uma “quebra” de tabu, calando preconceitos dentro e fora do esporte. Em suas redes sociais, ele também é fã assumidíssimo de Pabllo Vittar, além de jogar e ter um canal no youtube com divulgações das partidas de “League of Legends”.

Agora, o jogador de vôlei ganhou o título nas redes sociais como o porta-voz dos bastidores da seleção na Vila Olímpica. Na última terça-feira (20), Douglas viralizou ao pular na famosa “cama de papelão” e quase quebrá-la.

Mas, o “boom” do atleta foi quando ele criou um vídeo de catwalking, naquele andar típico de passarela de desfile de moda, com passos em que um pé fica à frente do outro, conquistando uma coleção de fãs apaixonados por sua personalidade irreverente.

Veja outros vídeos do atleta: