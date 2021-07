Douglas Souza, da seleção de vôlei, pula em cama do quarto olímpico e quase quebra: 'Parece papelão'

O atleta da seleção brasileira de vôlei Douglas Souza, gravou uma sequência de vídeos e publicou nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (20), para mostrar mais detalhes do quarto da vila olímpica onde está hospedado, em Tóquio. Durante a tour, o ponteiro quase quebrou a cama, feita de material reciclável, durante um pulo e ironizou dizendo ser “tudo de papelão”. As informações são do GE de Recife.

"Gente, vocês viram que quase quebrou a cama? Que fez um 'trec'. Eu tô muito em choque. Eu tinha certeza que só a minha ia fazer isso. Tinha muita certeza. Ainda bem que não quebrou. Deu certo. Deu pra sambar, deu pra quicar. Não, mentira. Mas vocês entenderam, cama super aprovada. aguenta mais de 200kg", disse, ao testar a resistência do móvel e quase quebrá- lo.

“Muito estranho. Parece tudo de papelão pra mim. Um grande prédio de papelão. Uma vibe bem reciclável. Gostei, mas estou com um pouco de medo, não vou negar”, continuou o atleta, mostrando as paredes de papelão do quarto do companheiro de time, Isac e Alan.