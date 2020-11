“Doei meus carros, jóias e as bolsas Chanel para a igreja”, diz Andressa Urach

Andressa Urach parece estar, aos poucos, lembrando de tudo o que perdeu em nome da fé. Ela revelou, em entrevista à Coluna Leo Dias, ter feito doações milionárias para se tornar missionária na igreja Universal.

“Eu doei todos os meus carros, as jóias e as bolsas da Chanel que tinha para a igreja”, contou.

A ex-A Fazenda diz ter oferecido fama à igreja e o alcance de inúmeros fiéis aos cultos que frequentava. “Olha, sabe qual é o pior? Eu tive que financiar um carro em 60 vezes porque nem carro eu tenho mais. Eu doei todos para a igreja, a minha Porsche Cayenne, a Land Rover, todos gente. Realmente todos”, desabafou.

Ainda segundo os relatos da modelo, apenas na última Fogueira Santa, uma espécie de mutirão de sacrifícios financeiros, Andressa diz ter entregado todo o salário. Depois dessa ação, ela afirma ter adquirido inúmeras dívidas com o seu cartão de crédito.

“E eu ainda fui demitida antes do tempo combinado com a Record, pois havia assinado um contrato que iria até março, mas a rescisão não tinha multa. E olha que que eles falavam que se preocupavam com a minha alma, imagina se não se preocupassem”, finalizou.