'Nunca me senti assim nem nos tempos de prostituição', diz Urach sobre decepção com a igreja

A modelo e influenciadora Andressa Urach fez um logo desabafo nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (30). Na postagem, ela fala de suas decepções com a igreja e das consequências que as situações tiveram na sua vida, incluindo o seu afastamento da religiosidade. Em certa parte do texto, Urach chega a afirmar que dedicou os últimos seis anos de sua vida para Jesus, mas que acabou sentindo descartável. "Nunca me senti assim nem no tempo da prostituição", lamentou. Leia na íntegra:

O nome de Urach está nos assuntos mais comentados das redes sociais desde o último sábado (24), quando os internautas mudaram mudanças significativas tanto no visual da influenciadora, como em seu posicionamento na internet. Alguns chegaram a cogitar um possível retorno da "antiga Andressa", se referindo ao tempo em que ela participou do reality A Fazenda e ainda não era compromissada da igreja. Urach negou que voltaria ao seu comportamento antigo, mas disse que agora teria encontrado um equilíbrio "entre os dois mundos".