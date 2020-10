'Dentro das igrejas estão os piores demônios', diz Andressa Urach

Apresentadora e ex-participante de A Fazenda, Andressa Urach está entre os assuntos mais comentados do Twitter desde a madrugada. O motivo? Um vídeo polêmico postado por ela em suas redes sociais no qual fala sobre a "religiosidade tóxica" de alguns cristãos. Em seu desabafo, Andressa comenta os julgamentos que recebe dos crentes e os culpa por muitas vezes as pessoas saírem das igrejas. Ela ainda disse que, por esses julgamentos, passará a restringir certos comentários.

"Sabe por que que as pessoas muitas vezes saem das igrejas? Porque dentro da igreja tá os piores demônios. Aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem de jesus, mas são os primeiros a levarem as pessoas para o fundo do poço. Então, meu vídeo é para esses 'irmãozinhos': cuide da sua vida, meu irmão", disse a apresentadora. Confira na íntegra:

outubro o mês das maiores comebacks da história mas nenhuma supera a da Andressa Urach pic.twitter.com/2J2s7X2m2j — pedro (@claysser) October 24, 2020

Os internautas também notaram a mudança no visual de Andressa, que recentemente alongou os fios, pintou de loiro e tem usado unhas vermelhas. A ex-miss bumbum também deu unfollow no presidente Jair Bolsonaro. Esses comportamentos foram suficientes para que a web começasse a cogitar a possibilidade de Andressa deixar a igreja e retornar à vida que tinha durante o reality A Fazenda.

Vale lembrar que a apresentadora ficou ainda mais conhecida justamente depois de sua mudança entre a participação no reality e o período em que se tornou crente. Ela chegou a escrever um livro que fala sobre a trajetória.