DJ e ex-jogador do Corinthians, Carlos Alberto, discutem em gravação de clipe; vídeo

O DJ Juninho Vinte e Dois prestou queixa está semana no 16° DP na Barra, Rio de Janeiro, na última quarta-feira (15). Ele acusa o ex-jogador de futebol Carlos Alberto de ter danificado seu carro, um Jeep, durante a gravação de seu novo clipe. Revoltado, o músico postou tudo em suas redes sociais, causando uma grande repercussão.

Nas imagens, é possível ver o jogador no local falando com outras pessoas que estavam na produção do clipe. “Estou gravando um clipe e me vem um cara e me diz que é jogador. Ele acertou meu carro com uma cerveja e acabou com a gravação”, disse o DJ durante o momento em que gravava o ocorrido.

Segundo o artista, o motivo da confusão não teria motivo nenhum. Simplesmente foram surpreendidos com a atitude do ex-jogador que estava no local e jogou uma garrafa na direção dos artistas.

Nascido no Rio de Janeiro, DJ Juninho 22 possui 9 anos de carreira na música.