Jogador do ABC tem carro apedrejado após derrota do time para o Criciúma

O jogador Thonny Anderson, meia do ABC, relatou em suas redes sociais que teve o carro apedrejado. O episódio ocorreu neste sábado (8), após a derrota do ABC por 1 a 0 para o Criciúma, no estádio Frasqueirão, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. "Futebol brasileiro caminhando a passos largos para uma tragédia", que publicou uma foto mostrando o interior do veículo.

"Aos amigos preocupados: por pouco não pega nas crianças que estavam no espaço destinado às famílias depois do jogo. Só os carros foram atingidos, graças a Deus", continuou o atleta, em outra publicação.

Segundo Thonny, uma pedra foi jogada a apenas cinco metros do filho dele de 2 anos. "Se essa pedra pega na cabeça dele, provavelmente não ia escutar mais a voz dele me chamando de papai. Mas graças a Deus, ninguém foi atingido".

VEJA MAIS

O ABC publicou uma nota de repúdio após o ato de violência. No texto, o clube afirma que "vândalos arremessaram pedras e desferiram socos em janelas dos carros de jogadores do Mais Querido, quebrando para-brisas, inclusive, um deles com uma criança no veículo", diz a nota. "Prestamos total solidariedade aos nossos atletas, seus familiares, parentes e amigos, que foram surpreendidos por tal ato de vandalismo. Respeitamos qualquer atitude de protesto, entendemos o momento difícil, mas não será assim que iremos sair da situação delicada que nos encontramos. Ainda temos 22 jogos pela frente e vamos até o fim para sair dessa condição desconfortável", continua.