Buscando se garantir na próxima fase Águia encara o Humaitá-AC pela Série D

O Águia de Marabá tem mais um desafio na Série D do Brasileirão, e enfrenta o Humaitá-AC, pela 12ª rodada, neste sábado (8), às 18h, no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC). A partida é a antepenúltima da primeira fase e a primeira do Azulão sem o técnico Mathaus Sodré.

Para o Águia o mais importante no jogo é conquistar os três pontos para aumentar a vantagem na zona de classificação, e se distanciar do Princesa-AM, quinto colocado do Grupo A1, com 14 pontos, cinco a menos que o Azulão, que acumula 19 pontos e está em terceiro na tabela.

O Águia estava entre bons e maus momentos na competição, chegando a conquistar a liderança do Grupo A1, mas nos últimos jogos caiu para o terceiro lugar, com empates e uma derrota por goleada para a Tuna Luso. No entanto, em seu último compromisso, também fora de casa, conseguiu uma vitória em cima do São Francisco-AC e agora com três jogos faltando só a garantia da classificação importa.



A partida é a primeira do Águia sem o técnico Mathaus Sodré, que deixou o comando da equipe na última semana de forma repentina. Com isso, o time deve ser orientado pelo preparador de goleiros Wellington Ramos, de forma interina, até a chegada do novo técnico Rafael Jaques, que deve desembarcar em Marabá na próxima segunda-feira (10).

Como chega o Humaitá-AC

A equipe acreana ocupa o quarto lugar e último lugar do G4, do Grupo A1, empatado com o Princesa-AM, ambos com 14 pontos. Para conquistar a classificação para a próxima etapa, ou apenas se distanciar do Princesa-AM, o Humaitá-AC precisa vencer o Águia de Marabá.

No entanto, os acreanos também tiveram dispensas significativas na equipe técnica e no time, que podem afetar a partida. O preparador físico, e ex-técnico do time, Maurício Carneiro e o volante Dudu, deixaram o clube na última semana.

Ficha técnica

Humaitá-AC x Águia de Marabá - 12ª rodada, Brasileirão Série D

Data: sábado (8)

Hora: 18h

Local: Estádio Florestão, em Rio Branco (AC).

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira

Árbitros assistentes: Antonio Neilson Penha Teles e Iago Bruno Carvalho Nascimento

Quarto Árbitro: Marcelo de Oliveira Silva

Analista de campo: Josemir Raulino de Amorim