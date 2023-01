'Dilma': humorista é agredido em Juiz de Fora; veja o vídeo

O humorista Gustavo Mendes, conhecido pelas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff, contou no seu perfil no Instagram os momentos de terror que viveu. Em um vídeo compartilhado com seus seguidores, ele aparece com a cabeça enfaixada e explica o caso.

Na madrugada de hoje, 05, ele sofreu um tentativa de assalto em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na ação ele foi agredido e precisou tomar pontos na cabeça.

Confirmado pela Polícia Militar (PM), ao portal G1, a informação é de que os criminosos abordaram o humorista e fingiram que estavam armados. Na ocasião, Gustavo Mendes percebeu e se negou a entregar o celular, momento em que um deles pegou uma pedra e atirou na cabeça dele.

“Era por volta de 2h da manhã, estava na Avenida Independência em um bar e saindo de lá fui atacado por dois homens e uma mulher [...] Me agrediram e tomei pontos na cabeça. Dói muito ainda”, disse nas redes sociais.

“De tudo isso é muito triste saber que Juiz de Fora parece estar largada [...] Ainda está caindo a ficha do tamanho da agressão que eu sofri”, complementou.

Até o momento, ninguém havia sido preso e o caso será apurado.