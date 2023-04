Designer ofendido com Ícaro Silva explica com exclusividade como surgiu treta

As tretas na internet às vezes ultrapassam limites e vão para o lado pessoal! Neste fim de semana, uma confusão entre oo designer João Dyego e o ator Ícaro Silva foi parar em vários igs e sites de fofoca. Tudo começou após ambos comentarem sua opiniões sobre um tema nas redes sociais.

“Teve aquela treta com a advogada, quem que ele chamou ela de meia boca e que usava roupas da Shein (site chinês que vende roupa), enfim, numa postagem do Instagram ele voltou a atacar a moça nos comentários e eu respondi um deles dizendo que ele estava sendo hipócrita e elitista com os comentários e nada disso parecia coerente com as pautas que ele jurava defender”, contou o designer, com exclusividade para o OLiberal.com.

“Depois desse meu comentário ele mandou seguidas vezes eu calar a boca, me chamou de chato e eu respondi que ele estava sendo hipócrita novamente já que tinha reclamado que a moça o havia mandado calar a boca e ele chamou isso de agressão”, acrescenta.

A confusão começou pelo BBB 23, quando uma advogada falou com um outro seguidor e criticou a postura de Aline na treta entre Bruna e Cezar Black, em que a cantora disse que o brother estava sendo machista e insinuou uma suposta agressão em seu pedido por respeito.

Levantou-se então a questão da raça, e a advogada comentou: "Cala a boca, chato". O artista não gostou e se exaltou: "Vai comprar coisa falsa na Shein e não enche meu saco, advogada meia boca".

A situação se estendeu, os dois continuaram desenvolvendo mais uma conversar e João foi opinar. Ele disse que concordava com a advogada, que ao artista era chato e estava sendo hipócrita e elitista. O que não foi bem aceito por Ícaro Silva e a treta foi iniciada. O ator foi até o perfil do designer e comentou em um dos seus trabalhos. A imagem é de 2021.

“Depois disso ele foi até meu Instagram profissional e começou a comentar que meu trabalho era péssimo, que eu era um péssimo designer. A arte foi pra um restaurante aqui de São Paulo, fiz há muitos anos, coloquei essa arte no Instagram em 2021, na época da pandemia estava reorganizando meu portfólio, mas nem mexi mais naquela conta”, lembra.

O ator se envolve em algumas polêmicas nas redes sociais, muitas vezes a forma em que expõe a sua opinião, gera alguns questionamentos.

“Acho ele extremamente preconceituoso e hipócrita como eu disse, ele levanta muitas bandeiras sobre o movimento preto mas só ataca pretos e em cima da profissão ainda”, disse João.

O designer contou que em seguida Ícaro continuou as ofensas com mensagens privadas, insultando o trabalho de João Dyego. Ao responder tanto os comentários públicos e privados do ator, ele foi bloqueado.

“Ele veio até minha DM e voltou a falar para eu calar a boca e continuou me chamando de designer ruim, péssimo”, finaliza.

João expôs toda a conversa nas redes sociais.