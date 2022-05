Deolane compra carro de R$ 1,4 mi dias antes do aniversário de morte de MC Kevin

Dois dias antes de completar um ano do falecimento de MC Kevin, a viúva Deolane Bezerra postou vídeo nas redes sociais comemorando a aquisição de um Porsche Carrera Cabriolet prateado, avaliado em R$ 1,4 milhão, em frente a uma bela mansão.

"Será que eu assaltei um banco?", respondeu a loira a um seguidor que perguntou como ela conseguiu comprar o automóvel de luxo.

Mas, nesta segunda-feira, 16, a advogada e influenciadora demonstrou tristeza ao lembrar do cantor, que caiu da varanda de um hotel no qual estava acompanhado de outra mulher. "Ainda parece que foi ontem!!!", escreveu ao lado de uma foto-montagem em que o MC Kevin aparece com asas de anjo ao lado dela.

Carrão na garagem

No vídeo do Porsche, Deolane aparece numa via asfaltada arrastando algo com um cabo e, do outro lado, surge o carro conversível. "Ó Pai só Gratidão, ó Mãe só gratidão! Obrigada pelos seus conselhos 'vão tá sempre no meu coração'. Mais um sonho concluído com sucesso!!! Obrigada Deus", legendou.

Já na noite desta segunda-feira, 16, o astral da advogada mudou e ela lembrou sobre o primeiro ano de falecimento do marido: "Dia 16 de maio de 2021, às 18:10 eu recebi uma das piores notícias da minha vida! Kevin foi e sempre será o menino que mudou a minha vida em todos os sentidos e vou ser eternamente grata por isso. Ele me ensinou que devemos amar e nos doar na mesma proporção que devemos respeitar os nosso limites, o nosso sexto sentido e os avisos vindos do céu pelo nosso querido e amado Deus!", iniciou.