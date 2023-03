Deborah Secco diz que vai sortear prancha de 'Bruna Surfistinha' e caixa do Instagram lota

Entre as fantasias de sucesso que Deborah Secco exibiu no Carnaval deste ano esteve a da personagem Bruna Surfistinha, interpretada por ela no cinema, em um filme homônimo de 2011. Após a imensa repercussão nas redes sociais e na imprensa, a atriz anunciou que iria sortear a prancha entre os seguidores. "A minha caixa (direct do Instagram) lotou", disse a artista em vídeo postado nas redes sociais.

O sorteio foi anunciado na última terça-feira (28) e a procura foi tão grande que, nesta quarta-feira (1º), a atriz foi para as redes sociais pedir a ajuda dos fãs para decidir como realizar o sorteio.

"Eu abri esse Stories porque falei pra vocês que vou sorteaer a prancha da Bruna para os fãs e a minha caixa lotou de Direct. Vou abrir aqui uma caixinha de perguntas para a gente decidir como será feito esse sorteio. Me ajudem", disse ela.

Bruna Surfistinha no Baile da Vogue

A fantasia foi usada no Baile da Vogue deste ano e consista em um look de short jeans micro, estrelas-do-mar cobrindo os seios e saltos plataforma altíssimos com uma prancha de surf na qual está escrito "Bruna Surfistinha", em referência à produção sobre a vida de Raquel Pacheco, que se tornou garota de programa e deixou para trás uma vida confortável proporcionada pelos pais.

O filme de sucesso eternizou a personagem. Mais de 10 anos depois, Deborah exibiu a fantasia da personagem com a prancha durante o Baile da Vogue deste ano.