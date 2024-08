Danton Mello sobre influenciadores nas novelas: ‘Quem tem talento, fica’

Diferente de alguns colegas de cena, Danton Mello afirmou não se importar com a presença de influenciadores em novelas, defendendo que há espaço para todos no meio artístico. O ator defende que existe espaço para todos no meio artístico. "O público sabe quem consegue emocionar", em entrevista à Quem.

VEJA MAIS

Ele, que estará de volta às telas da TV Globo na novela Garota do Momento, também comentou sobre o impacto da chegada dos serviços de streaming no mercado audiovisual. “Isso é muito bom para a gente da classe. Tem muitas opções de trabalho, com novelas, streaming e filmes”, disse positivo.

Danton acrescentou que essa variedade é benéfica para o público, que agora tem a liberdade de escolher o que quer assistir e quando deseja fazê-lo.