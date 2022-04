Danton Mello anuncia saída da Globo após 37 anos de emissora

O ator Danton Mello decidiu deixar a Globo depois de 37 anos na emissora. Ele fez o anúncio na quinta-feira, 31, em um texto compartilhdo em seu perfil do Instagram. O ator de 46 anos fez sua estreia na Globo aos 10 anos, na novela "A gata Comeu" (1985), e contou que estava em seu último contrato longo com a emissora.

"Encerro hoje meu último contrato longo com a Globo. Empresa onde fiz minha estreia nas novelas aos 10 anos em 'A Gata Comeu'. Crescemos juntos. Afinal, dos seus 57 anos, há 37 exerço minha profissão de ator. Ela foi minha escola", começou o artista na publicação.

Dandon continuou o texto relmebrando produções icônicas na emissora."Tive a alegria de atuar em várias produções marcantes como 'Vale Tudo', 'Tieta', 'Malhação', 'Hilda Furacão', 'Cabocla', 'Sinhá Moça'... e aprendi com os maiores artistas desse país esse ofício tão delicado e essencial", completou.

"O mercado vem mudando e com isso vem também a vontade de buscar novos projetos e desafios. Que seja, então, um caminho cheio de descobertas e personagens para vocês aproveitarem! Eu só quero continuar fazendo o que aprendi a amar desde cedo: contar histórias e emocionar!", finalizou o artista.

Danton, que estava no ar em "Um Lugar ao Sol", chegou a falar no ano passado sobre a infância na TV, segundo informação da Folha. Ele relembrou que adorava atuar, e que isso não atrapalhou sua educação. "Eu conseguia dividir meu tempo com a escola, era uma exigência. A gente só gravava depois do horário escolar", disse, destacando também que seus pais o ajudavam.

"Eu adorava [gravar]. Inclusive trago ainda esse frescor. Eu encarava como uma brincadeira de contar história, de pôr uma roupa diferente e viver ali um personagem", afirmou ele, que antes de estrear nas novelas, aos 10 anos, já tinha feito muita publicidade.