Curta-metragem ‘Calypso: o Amor é Ralado!’ e lançado e ganha exibições gratuitas

O curta-metragem ‘Calypso: o Amor é Ralado!’, o obra é dirigida por Vinicius Alexandre, fundador da Mairi Produções, marca a estreia da produtora no mercado audiovisual. O lançamento ocorre nesta sexta-feira (08), em evento fechado, mas ao longo do mês, o filme terá exibições abertas ao público em vários bairros da cidade, de forma gratuita.

Terra Firme e Campina, em uma das programações da Roda de Lambada, que ocorre no Boulevard da Gastronomia, serão alguns dos locais que já estão na rota de transmissão do curta.

Com um estilo musical inovador, o filme traz faixas conhecidas da Banda Calypso e da cantora Joelma, reinterpretadas pelos personagens principais com suas próprias vozes. O roteirista Emerson Ruan descreveu o processo de criação do roteiro do projeto audiovisual como intenso e colaborativo. "Apesar da trama principalmente ser algo dramático, eu sempre busco colocar nos meus trabalhos algumas 'gracinhas'", afirmou.

A trama acompanha Léo, um homem gay que viaja de Bujaru, sua cidade natal, no interior do Pará, até Belém em busca de seu amado. Ao chegar, ele descobre que o parceiro é casado, e a história segue com uma mistura de comédia e drama, abordando questões de superação e traição. A narrativa pretende transmitir uma mensagem leve, com uma abordagem humorística, destacando a força para superar decepções amorosas.

REFERÊNCIAS

Vinicius Alexandre revelou que o curta é uma forma de homenagem à artista Joelma, recentemente reconhecida como Patrimônio Cultural do Pará. Ele também mencionou que projetos como ‘Encantada do Brega’ e ‘Sampleados’, de Léo Platô (in memoriam), serviram de inspiração para o curta.

“Meu filme favorito é um musical ‘La La Land’, para quem já assistiu, sabe que o filme faz uma obra de arte em quesito musical, fotografia, atuação e direção. Então, eu queria fazer algo musical também, mas adaptado para nossa realidade”, explicou Vinicius.

O elenco conta com nomes conhecidos na cena cultural paraense como as cantoras Julia Passos e Naieme, o DJ Will Love, da Gang do Eletro, e Fernanda Costa, vencedora do título Rainha das Rainhas 2024. Além de participações especiais de Marcelo Negrão, Eduardo Barbosa e Nice Tupinambá.

MÚSICA

A trilha sonora, uma adaptação das canções de Joelma e da Banda Calypso, é assinada por Eduardo Barbosa, do Lambada Social Club, e Marcelo Negrão, que trabalhou na gravação dos teclados e synths do álbum TecnoShow, vencedor do Grammy Latino com Gaby Amarantos.

Eduardo compartilhou sobre o desafio e o processo de recriação da trilha. “Tivemos que mergulhar na obra da Joelma e Calypso, entender sonoridades e arranjos para conseguir imprimir nossa própria versão das músicas e dar uma cara única para a trilha sonora”, acrescentou.

Barbosa também destacou a colaboração com o elenco musical. “São todos os artistas foram fantásticos, então tudo que vem deles se torna algo muito particular, mesmo sendo músicas já conhecidas do público. Garanto que a trilha sonora está com uma cara bem única e vai agradar a todos que são fãs”, afirmou.

Além da narrativa e das interpretações musicais, o curta busca valorizar o Pará, destacando locais turísticos em Belém e na cidade de Bujaru, conhecida por sua rica cultura.

PERSONAGENS

O protagonista Leo é interpretado pelo cantor Leo Luz, que traz à vida um jovem sonhador e leve. Natural de Bujaru, Leo viaja até Belém em busca do seu amado, Matheus (interpretado por Will Love), e também de uma oportunidade especial que sua amiga Yasmin (Fernanda Costa) conseguiu para ele.

Sobre o papel, Leo Luz destaca a experiência como desafiadora e inspiradora. "O Leo foi uma delícia, ele é um personagem muito leve, sonhador, inspirador vou dizer também. Acho que o maior desafio em interpretar ele foi tentar encarnar um pouco dessa inocência toda”, destacou o artista.

Will Love adiantou que seu personagem que promete ‘aprontar muito’ durante o curta. Em seu primeiro papel interpretando um personagem LGBTQIA+, Will reconhece a importância de contar histórias de amor e respeito à diversidade.

“Tem que aprender a respeitar toda a nossa liberdade relacionada ao amor”, declarou.

Já Júlia Passos dá vida a Ivete, uma cantora e dançarina de sucesso que também enfrenta uma traição na trama. Ao descobrir o fato, Ivete opta por uma reação diferente do esperado, transformando-se em amiga do protagonista em vez de ceder à raiva.

“Uma das cenas marcantes de Ivete é a gravação de madrugada em frente à Igreja da Sé, onde ela canta ‘A Lua Me Traiu’. Acho que esse é o momento da grande curva da minha personagem e da grande curva da história também”, comentou Júlia sobre a cena emblemática.