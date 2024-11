'Ainda Estou Aqui' estreia no Brasil nesta quinta-feira (7/11); assista ao trailer

Estreia, nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (07), o filme "Ainda Estou Aqui", do cineasta Walter Salles. O longa, que já recebeu diversos prêmios internacionais, foi escolhido como o representante brasileiro de melhor filme para a próxima premiação do Oscar em 2025.

Trazendo um elenco de peso, como Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro e Marjorie Estiano, o filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história real de uma família destruída pela violência da ditadura militar no Brasil.

Na trama, o deputado Rubens Beyrodt Paiva, pai de quatro filhas e um filho, é cassado pela ditadura. Em 1971, os militares tomam a sua casa para “prestar depoimento”. Após esse evento, ele é dado como desaparecido e nunca mais é encontrado.

O drama do filme gira em torno da protagonista Eunice Paiva (Fernanda Torres), que passa a viver para obter justiça e descobrir o que aconteceu com o marido.

O longa de Walter Salles, que também foi diretor de Central da Brasil, já venceu diversos prêmios internacionais de cinema, incluindo Melhor Roteiro no Festival de Veneza; Prêmio do Público no Festival Internacional de Vancouver e Prêmio do Público de Melhor Filme de Ficção Brasileiro na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Assista ao trailer de "Ainda Estou Aqui"