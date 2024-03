Criminoso tenta aplicar golpe em Luiza Brunet se passando por Yasmin

A empresária Luiza Brunet, 61 anos, foi vítima de uma tentativa de golpe na última quarta-feira (13). O criminoso se passou por sua filha, Yasmin Brunet, que havia sido eliminada do BBB 24 na noite anterior, com mais de 80% dos votos do público.

Luiza compartilhou a história em seus Stories no Instagram, alertando seus seguidores sobre o golpe. Na imagem, é possível ver a conversa entre ela e o golpista, que se identifica como Yasmin e diz ter adquirido um novo número de telefone. "Boa tarde, mãe. Vou usar esse número provisório até eu me organizar, ok?", escreveu o criminoso.

Desconfiada, ela questionou o número e logo percebeu que se tratava de um golpe. "Golpe. Assalto", escreveu ela na legenda do Story.

Yasmin foi eliminada do BBB 24 na última terça-feira (12), após disputar a preferência do público com Isabelle e Lucas Buda. Ela teve pouco mais de 80% dos votos do público, que decidiram eliminar a loira. Em entrevista, a modelo falou sobre sua passagem pelo reality e disse que se arrepende de ter sido "explosiva e impulsiva" em alguns momentos.

"Meu único arrependimento foi ter sido explosiva e impulsiva em alguns momentos, ter exagerado nas palavras com algumas pessoas. Nas brigas, houve momentos em que eu me deixei ser levada por emoções que ficam à flor da pele, porque realmente é um mundo paralelo. Eu não imaginei que seria assim, eu não imaginei que seria tão difícil quanto é o jogo em si. Dessas horas que exagerei nas palavras e nas colocações eu me arrependo. Mas da forma como eu joguei, não", disse ela.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)