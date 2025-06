Criadora de conteúdo adulto detalha encontro com Henri Castelli: 'rolou uma conexão'

Após ser clicada com Henri Castelli, a criadora de conteúdo adulto Aline Limas abriu o jogo e deu detalhes do encontro com o galã. O ator, visto com a musa no aeroporto de Guarulhos (SP), negou qualquer romance e disse que ela seria apenas uma fã que pediu para tirar fotos.

Apontada como novo affair do galã, a modelo contou ter conhecido Castelli por meio de uma amiga. Aline se pronunciou após o ator negar envolvimento com ela e disse ainda que o encontro entre os dois não foi só algo casual.

"Nos conhecemos por meio de uma amiga e rolou uma conexão. Foi leve e gostoso. O resto? Deixo para imaginação. Podem até negar publicamente, mas, no reservado, na vida pessoal, rolou uma conexão.Eu não preciso provar nada para ninguém. Ele sabe o que vivemos", rebateu.

Segundo a influenciadora, a negativa não partiu do galã e sim da assessoria dele, sem o consentimento de Castelli. Após ele ter declarado que Aline era uma fã, os dois não se viram novamente e seguiram apenas trocando mensagens.

"Ele sabe o que vivemos. Mas fiquei surpresa com a declaração, magoada de certa forma. Somos adultos. Se rolou algo, foi com respeito e sem compromisso. Negar publicamente, para mim, soa mais como medo de julgamento do que como verdade. Nos conhecemos melhor e teve envolvimento. Saímos juntos e com amigos dele", disparou Aline.