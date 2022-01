Corpo de Elza Soares é velado no Rio de Janeiro

Corpo de Elza Soares é velado no Theatro Municipal do Rio, no Centro, no Rio de Janeiro. A cantora morreu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos.

A cerimônia começou às 8h, de acordo com o G1. No primeiro momento foi fechada para os familiares e amigos, em seguida abriu para o público, por volta das 10h.

Em frente ao local, fãs e admiradores já faziam uma fila.

Veja imagens de Daniel Pinheiro/AgNews: