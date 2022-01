Ícones paraenses lamentam a morte de Elza Soares

Exatamente há um mês, no dia 20 de dezembro de 2021, a professora Zélia Amador estava ao lado de Elza Soares e Dona Onete em uma conversa descontraída e feliz. Um dia após a apresentação no Psica, a produção da artista se preocupou em reunir com a cena cultural de Belém como forma de estabelecer uma troca.

“Eles marcaram uma reunião em um hotel na Brás de Aguiar, pois a Elza se preocupou em não vir em Belém apenas para fazer o show e ir embora. Ela quis saber mais sobre o cenário e também de como poderia estabelecer mais trocas”, disse a professora Zélia Amador.

Zélia diz que sempre foi admiradora de Elza, pois além de uma grande artista ela também é uma grande mulher. “A Elza é um tipo de artista que chega e marca uma época. Ela é atuante na arte e na política”, acrescenta Amador.

A educadora soube da notícia da morte da artista por meio da imprensa. Ela disse que está em casa se recuperando da Covid-19 quando soube da triste notícia.

A cantora paraense Gaby Amarantos usou as redes sociais para homenagear Elza Soares. “Elza, (NÃO) é a última lágrima que vou chorar por você, está eternizado. Você é o infinito. Obrigada por tudo minha mãe da música. Eu te amo!”, escreveu Gaby.