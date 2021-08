‘Coração parou de bater’, revela Szafir ao falar sobre susto quando voltou para casa após internação

Luciano Szafir foi um dos convidados do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, desta quarta-feira (25). Na entrevista, o ator contou sobre momentos assustadores na internação e o processo de recuperação da Covid-19. As informações são do Metrópoles

“Na primeira vez que peguei, senti apenas uma leve dor de cabeça e fiquei isolado por 17 dias. Na segunda vez, fiquei internado por 32 dias. Precisei de tubo de oxigênio e depois tive problemas na parede do intestino, arritmia cardíaca e sangramentos”, lembra. Ele falou sobre o medo do que poderia acontecer: “Eu não sabia como ia ser nos próximos 15 minutos. Tinha medo constante no hospital. Ou estava sedado, ou rezando ou pensando na minha família”, disse.

SAIBA MAIS:

Apesar de ter recebido alta, Luciano Szafir passou por momentos desesperadores em casa, chegando a ficar sem batimentos cardíacos.

“Quando cheguei em casa, continuei com medo. Dá uma segurança, mas tem a ansiedade por não ter o suporte hospitalar. Eu estava sendo monitorado e teve uma noite que acordei com um monte de médico em volta de mim porque eu estava com batimento cardíaco em 180. A médica me deu um remédio, meu corpo esquentou, o coração parou de bater e depois voltou com batimentos mais fortes”, falou.

Ele também falou sobre o atual momento de sua saúde e revelou que está fazendo tratamento psicológico para lidar com o que aconteceu. Contou que ficou com sequelas como perda de memória e restrições alimentares, mas está tratando.

“As pessoas acham que depois da internação tudo acabou, mas não. Podemos ter trombose meses depois, perda de memória e muitos problemas psicológicos. O vírus é maldito e a gente vai ter que lidar com ele. É traiçoeiro, te deixa marcas físicas e psicológicas. Minha alimentação é restrita, não posso comer qualquer coisa, e frequentemente esqueço o nome de certas palavras”, conta.