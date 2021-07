Luciano Szafir após covid-19: 'Achei que eu ia embora'

O ator Luciano Szafir passou dias turbulentos entre intubação, cirurgias e mais complicações ocasionadas pela covid-19. O ator deu uma entrevista ontem ao Fantástico, da Rede Globo e explicou como foi esse processo até vencer a doença. E destacou que ainda precisará passar por cirurgias para a reconstrução do intestino.

Segundo Szafir, "não dá para descrever. Não dá para descrever o quão próximo... Eu achei que eu ia embora. O intubar foi a pior coisa da minha vida. Lembro que falei: não sei se saio daqui”, lembrou. O ator foi internado poucos dias depois do casamento da sua filha Sasha, de seu relacionamento com Xuxa Meneghel.

O médico João Pantoja, do Hospital Copa Star, que atendeu o ator, disse que "foi tudo muito grave. Ele poderia ter feito uma sepse fulminante. Ele estava em uso de corticoide, que é uma medicação que reduz a inflamação e reduz a resposta imunológica da pessoa também. Ele teve que ser operado às pressas. Foi feita então uma remoção desse segmento do intestino que estava isquemiado, e ele teve que fazer então uma colostomia”.

Luciano destacou ainda que sempre se cuidou muito bem da doença e que não faz ideia de como tenha pegado. Segundo ele, no primeiro contágio, tudo evoluiu bem, mas na reinfecção o caso se tornou gravíssimo.

Ao longo do tratamento, Xuxa deu apoio ao ex-marido e pai de sua única filha. Ela, inclusive, foi a responsável por pagar as despesas dele no hospital, que é considerado de luxo.

