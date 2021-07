Sasha posta fotos com Luciano Szafir e se declara ao pai: ‘Te amo’

Sasha Meneghel publicou em seu instagram uma série de imagens onde aparece abraçando o pai, Luciano Szafir. O ator, de 52 anos, continua internado após complicações causadas pela covid-19. As informações são do UOL.

LEIA MAIS

Na legenda da postagem feita no Instagram, ela escreveu "Te amo". As imagens são do seu casamento com João Figueiredo, realizado em maio. Sasha ainda estava em lua de mel com o marido, mas antecipou o retorno ao Brasil e visitou o pai no último domingo (11).

Segundo nota, Luciano Szafir tem apresentado melhora gradativa. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, o ator de 52 anos aparece sendo alimentando pela mulher Luhanna Melloni.