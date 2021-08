Luciano Szafir toma primeira dose da vacina contra Covid-19

O ator Luciano Szafir, de 52 anos, tomou, nesta sexta-feira (13), a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no Rio de Janeiro. Ele postou o registro em suas redes sociais.

"Que sensação indescritível de alívio e esperança. Vacinem-se”, escreveu ele na legenda da foto.

VEJA MAIS:

[[(standard.Article) VÍDEO: Após quadro grave de covid-19, Luciano Szafir aparece se alimentando em hospital]]

O ator teve a doença e começou a ter sintomas leves no dia 15 de junho. Era a data da vacinação na capital carioca para quem tem 52 anos. Mas Luciano foi aconselhado pelo médico a não tomar a vacina contra a Covid naquele dia.

“Ele falou: ‘Não, você está com sintomas? Vai fazer uma tomografia, porque se você tiver com a doença, com o vírus, isso vai vir muito forte em você”, contou o ator.