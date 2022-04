Conheça a brasileira que entrou de penetra na festa de Anitta e virou amiga da cantora

Ao anunciar a sua festa de aniversário de 29 anos, Anitta mandou avisar que não gostaria que tivessem penetras. Uma situação quase impossível de não ocorrer. Mas fazendo um balanço sobre a comemoração, a cantora revelou que teve penetra e foi a melhor coisa que ocorreu.

Mas quem é essa pessoa? Trata-se da lutadora brasileira Maria de Oliveira Neta. A “não convidada”, mostrou muito rebolado e em um vídeo compartilhado pela anfitriã, Maria mostrava todo o seu gingado.

“Não sei como ela entrou lá. A gente percebeu que ela era penetra. Mas ela era tão legal, mas tão legal que a gente amou ela e ficou dançando com ela até a festa acabar. Agora a gente quer saber quem é você, menina! A gente quer sair com você de novo", disse Anitta, antes de descobrir de quem se tratava.

Foi a própria lutadora que se identificou como penetra. Ela deixou um recado em uma postagem em um perfil no Instagram: “Euuu!". "Gente, imagina como eu fiquei?", acrescentou.

Depois da revelação, as duas já até se encontraram.

Maria de Oliveira tem um card de 12 vitórias e quatro derrotas, na sua carreira, ele faz parte da equipe Paraná Vale Tudo e compete no peso palha. Em 2021, sua estreia no UFC, ela foi derrotada para a brasileira Tabatha Ricci.

"Lutar MMA não é pra qualquer um e os 15 minutos de luta que você vê na televisão são só a cena final do filme. Antes disso existe dores, muitas dores! Sim o MMA machuca, te deixa com os músculos cansados, com as pernas cansadas e até com umas cicatrizes", escreveu Maria.