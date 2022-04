Anitta faz festa de aniversário em hotel de luxo de Las Vegas

Anitta passou a semana comemorando o aniversário de 29 anos. Após a viagem à Tailândia, ela promoveu uma festa com várias celebridades convidadas, em um hotel de luxo de Las Vegas, nos Estados Unidos, no sábado, 2.

Com direito a open bar de coxinha, a cantora escolheu um figurino retrô para a ocasião: um conjunto de shortinho e bustiê que foram febre nos anos 90 da marca Bad Boy, com direito a colar com as iniciais da marca. Vários convidados reproduziram a proposta em seus figurinos.

Festa da Anitta Reprodução de vídeo postado por Anitta Reprodução de vídeo postado por Anitta Reprodução de vídeo postado por Anitta

A festa foi uma "Favela style", como descreveu Anitta. Entre as celebridades presentes estavam o rapper Lil Nas X, a influenciadora Gkay, a atriz Agatha Moreira, o músico Diplo.

A exemplo de festas anteriores, a artista proibiu filmagens e fotos na festa. Antes do evento, ela postou no Instagram (em inglês) essa e outras regras para os convidados, sendo algumas delas inusitadas. Confira:

