Competidora do Miss Bumbum ameaçada por Andressa Urach diz que vai pagar processo com cesta básica

A representante paraibana do Miss Bumbum, Taty Sindel, que causou um tumulto após arrancar a faixa da vice-campeã, Juh Campos, no palco da competição, na última segunda-feira (5), rebateu as ameaças de processo de Andressa Urach e do idealizador do evento, Cacau Oliver. As informações são do Na Telinha.

"Se quiserem me processar, me processem, vou correr atrás dos meus advogados. Não tenho nada no meu nome, só vou pagar lamentavelmente com cestas básicas, não estou preocupada com isso. Estou preocupada em falar sim a verdade e ninguém vai me calar", desabafou Taty.

Após a fala, Urach, que é ex-Vice Miss Bumbum e agora sócia e apresentadora do concurso, revelou ter ajudado a competidora antes de um dos desfiles e que a paraibana foi “ingrata”.

"Fiquei muito triste com a reação da Taty, ela chegou atrasada, o concurso tem regras, ela ficou entre as 15 finalistas e a gente ainda permitiu que ela participasse do segundo desfile. A culpa não foi nossa. Pedi para os jurados considerarem o fato do voo porque acontece, a gente deu essa oportunidade. Achei muita ingratidão ela ter aquela reação, fiquei decepcionada por tudo o que a gente proporcionou para ela, aquela oportunidade da apresentação. Levei um choque porque ela tentou estragar o concurso", disse.