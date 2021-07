Miss Bumbum 2021 mantém a tradição e termina em barraco

O concurso Miss Bumbum 2021, realizado na noite desta segunda-feira (5) em São Paulo, terminou em barraco. Assim como aconteceu em 2018, quando a gaúcha Aline Oliveira da Silva arracou a faixa da primeira colocada e acusou a organização do evento de não cumprir o regulamento, desta vez uma das candidatas - a Miss Paraíba Taty Sindel - se indignou e tirou a faixa da segunda colocada.

A representante de João Pessoa se atrasou, perdeu a entrada de vestido de gala, não aceitou a coroação e disse que tudo era "comprado". Apesar do protestos da paraibana e da thread que parece já estar se tornando tradição no concurso, a cerimônia de premiação seguiu.

A Miss Bumbum Paraíba Taty Sindel é bailarina e atriz, e por dois anos fez parte do elenco do humorístico Zorra Total (Reprodução)

Ao todo, 15 candidatas disputaram o título de Miss Bumbum 2021 e foram escolhidas por um júri bem eclético, constituído por modelos, ex-participantes do concurso e personalidades do meio artístico como Rafinha Bastos, Maurício Meirelles e Cátia Paganote.

Este ano, por conta da pandemia, o evento não contou com público no local.

Beijo lésbico

Camila Beck, candidata do Tocantins, e Déia Cavalheiro, representante do Mato Grosso do Sul, se beijaram durante a apresentação de biquíni. Durante o momento romântico, elas ergueram a bandeira LGBTQIA+.

(Reprodução / Youtube)

As duas se aproximaram por conta do concurso e assumiram o relacionamento no último Dia dos Namorados.