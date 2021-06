Candidata ao Miss Bumbum 'se abre' e sensualiza em clique

A baiana Vivi Lima fez a temperatura subir com um clique pra lá de ousado publicado em seu perfil no Instagram. A candidata ao Miss Bumbum 2021 abriu as pernas e posou sensual, usando um biquíni dourado bem pequenininho.

A musa não mostrou seu principal atributo, o bumbum GG, mas apostou em exibir a barriga negativa e os seios durinhos, que deixaram os seguidores babando. Confira o clique: