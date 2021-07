Após polêmica, Andressa Urach dispara: 'Sou bolsominion'

A modelo Andressa Urach causou polêmica após responder a uma alfinetada da também modelo Suzy Cortez, que chamou a loira de “bolsominion arrependida”. A eterna vice-Miss Bumbum postou em seu perfil no Instagram que está satisfeita com o governo de Jair Bolsonaro e pretende votar nele novamente nas próximas eleições. As informações são da revista IstoÉ.

“Não sou bolsominion arrependida. Eu sou bolsominion e vou votar nele na próxima eleição. No Lula eu nunca vou votar”, escreveu Urach.

A modelo completou: “Bolsominion arrependida? Fui chamada assim por uma ex-Miss Bumbum que ninguém lembra mais quem é. Ela quer os minutos dela de fama. Então vamos dar para a coitadinha os minutos para ela”.

“Linda, você é uma mal agradecida, porque só ficou conhecida por causa do Miss Bumbum. E a Lunna LeBlanc é maravilhosa e mereceu, sim, o primeiro lugar. Aceita, amor, já passou teu título. Agora é a vez da Lunna LeBlanc”, finalizou a eterna vice-Miss Bumbum.