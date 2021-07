Andressa Urach: Candidata ‘barraqueira’ será processada por confusão no Miss Bumbum

Andressa Urach afirmou que a candidata ao Miss Bumbum 2021, Taty Sindel, representante da Paraíba, será processada por tirar a faixa da concorrente, Juh Campos, no palco. A loira apresentou a final do concurso na última segunda-feira (5), quando aconteceu o barraco. As informações são do UOL.

“Estamos tomando as medidas jurídicas necessárias. Essa menina que arrancou a faixa vai ser processada por tentar estragar a final do concurso. Peço perdão para a Lunna, que é a campeã e merecedora do título”, disse Urach em vídeos publicados nos Stories de seu perfil no Instagram.

Andressa também falou sobre as reclamações do público por conta do resultado do concurso. “A decisão foi minha. Eu achei que ela tinha o bumbum mais bonito. Vocês vão ter que engolir isso. Lunna, faça muito sucesso. Deixe com que as pessoas que não sabem perder fiquem falando mal”, afirmou.