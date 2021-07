Miss Bumbum 2021, Lunna LeBlanc estuda e já pediu ajudinha para o Papa; confira

A representante de Minas Gerais, Lunna LeBlanc, foi a grande campeã do concurso Miss Bumbum Brasil 2021, realizado na última segunda-feira (5). Mas você sabia que a musa é torcedora do Real Madrid e já pediu uma ajuda para o papa Francisco por conta de sua capa na revista “Playboy”?

Antes de se consagrar como vencedora do concurso de bumbum mais bonito do País, Lunna já participou do reality da RedeTV!, "Bela do Verão", apresentado por João Kléber.

Ela também já pediu a bênção do papa Francisco à sua capa na “Playboy” dinamarquesa. A gata quis oração do pontífice direcionada à publicação.

Lunna também já declarou sua torcida pelo Real Madrid, clube espanhol. Ela até já posou com a camisa do time, claro, personalizada e super sensual.

Na votação do Miss Bumbum Lunna e Juh Campos, candidata de Roraima, empataram com 131 pontos. Andressa Urach, apresentadora do concurso, foi a responsável por escolher a vencedora. E em terceiro lugar ficou Suzana Simonet, de Santa Catarina, com 116 pontos.