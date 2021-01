Modelo brasileira pede bênção do papa à capa da Playboy: ‘Só Deus pode julgar’

A brasileira Lunna Leblanc, que tem uma página no site adulto OnlyFans, foi convidada para ser capa da Playboy da Dinamarca e, declarou que gostaria que o papa Francisco fizesse uma oração pelo sucesso do ensaio. O desejo da modelo foi revelado durante uma entrevista ao jornal britânico Daily Star.

"Não é porque sou uma modelo que não tenho fé. Eu sigo o papa Francisco e me sinto em paz com as mensagens dele”, rebateu, após ter recebido várias críticas por seguir o sumo pontífice nas redes sociais.

"Me disseram que meu pedido era inválido porque eu sou muito sensual para seguir algo do papa. Mas só Deus pode julgar", acrescentou ela.