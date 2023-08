Com quase 2,5 milhões de seguidores, Carol Borba vê desafio em crescimento na web

A busca por visibilidade e sucesso tem se intensificado, pode conter algumas armadilhas, tanto para o público como para um profissional. A influenciadora Carol Borba, uma das maiores treinadoras do mundo digital, revela os desafios enfrentados pelos criadores de conteúdo e divide sua visão sobre a importância de se manter real e estratégico nesse ambiente dinâmico: “É muito legal você acompanhar pessoas e ver coisas que você se identifica, se conecta e pensa: ‘isso acontece comigo também’, porque quando a gente vê tudo muito perfeito e redondo, fica vazio! Eu sinto que esse é o principal erro”.

Segundo Carol, é muito mais relevante se conectar com a realidade do público e oferecer algo identificável, onde os internautas possam se ver e se relacionar.“Hoje está mais difícil crescer dentro das redes sociais e do YouTube, porque muitas pessoas estão entrando", avalia.

Quando eu era novinha, o sonho de toda menina era ser modelo, porque a Gisele Bundchen explodiu. "Então, tem muitas pessoas entrando nessa área pensando no dinheiro, mas não pensam na importância de levar um conteúdo de qualidade, na trajetória, em se preparar e também em ter humildade para ir estudar e fazer acontecer”, afirma.

A influencer relata que atualmente, mesmo sinalizando interesse em ver determinadas publicações, a plataforma pode filtrar e priorizar o que o usuário vê. Essa situação se torna um desafio adicional para os criadores que desejam alcançar um público mais amplo e engajado. No meio desse cenário, ela destaca que ser verdadeiro é um ponto fundamental para continuar se destacando.

“O algoritmos muda o tempo todo e você não consegue mais fazer exatamente aquilo que gostaria. Por exemplo, eu adoro postar foto, mas sei que se eu ficar só postando foto no Instagram a plataforma vai parar de entregar. Por isso, tenho que criar estratégias. Eu acredito que está sim, cada vez mais difícil, mas também entendo que é muito importante você ser real, verdadeiro, agir e trabalhar com seu coração”, declara.